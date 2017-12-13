Москва, 14 декабря, 2017, 02:17 — ИА Регнум. Реальных конкурентов Владимиру Путину на предстоящих президентских выборах нет, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Отвечая на вопрос о соперниках действующего главы государства, который будет баллотироваться на новый президентский срок, Песков заявил, что достойных кандидатов много, но настоящих конкурентов нет.

«Все-таки, с моей точки зрения, пока еще не созрел конкурент Путину, даже близко», — сказал Песков.

Отметим, что интервью Пескова приурочено к предстоящей 14 декабря большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. 13-я большая пресс-конференция станет первой с того момента, как было объявлено о намерении Путина участвовать в выборах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, участие в пресс-конференции примет рекордное число представителей прессы: 1640 человек.

Читайте подробнее: Пресс-конференция Путина поставила рекорд по аккредитованным журналистам

Президентские выборы в России состоятся 18 марта 2018 года. Президент будет избран на шестилетний срок. Путин анонсировал свое участие в предстоящих выборах 6 декабря 2017 года на встрече с рабочими завода «ГАЗ» (Нижний Новгород).

Читайте также: «Вполне ожидаемо»: Кандидаты на пост президента России о выдвижении Путина