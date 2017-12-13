Йошкар-Ола, 14 декабря, 2017, 01:49 — ИА Регнум. Пострадавшие и семьи погибших в автокатастрофе 16 ноября в Килемарском районе Марий Эл получили все, полагающиеся согласно распоряжению главы республики, выплаты. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

12.мвд.рф На месте аварии

В частности, 12 декабря выплаты 1 млн рублей и пособий на погребение осуществлены в отношении трех семей из села Арды, трех — из поселка Юрино и двух семей из Козьмодемьянска.

Пособия в размере 400 тыс. рублей получили и все пострадавшие. Девочка, находящаяся на лечении в Казани, получит средства по возвращении в Йошкар-Олу.

Отмечается, что пострадавшие в страшной аварии в настоящее время продолжают лечение. По данным главы Минздрава республики Марины Паньковой, пострадавший в аварии мальчик выписан из больницы и продолжает лечение дома под контролем участкового педиатра и ортопеда из республиканской больницы. Женщину также готовят к выписке для продолжения лечения на дому. Пострадавший юноша будет находиться в стационаре еще около двух недель, состояние его оценивается как удовлетворительное, но требует восстановления. Состояние пострадавшей девочки, которую лечат в травмоцентре Казани, врачи оценивают как стабильное с положительной динамикой.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 16 ноября вечером на 74-м км трассы Р-173 в Килемарском районе республики микроавтобус Mercedes столкнулся с лесовозом КамАЗ с прицепом. Автобус ехал по маршруту Йошкар-Ола — Юрино, попал в сильный снегопад. В результате столкновения 15 из 19 пассажиров микроавтобуса погибли.

По факту ДТП были возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») и по ч. 4 ст. 263.1 УК РФ («Нарушение требований в области транспортной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Обвинения по данным статьям предъявлено водителю лесовоза, а также арендатору грузовика и владельцу полуприцепа. В настоящее время они находятся под стражей.