Йошкар-Ола, 14 декабря, 2017, 01:26 — ИА Регнум. Суд Йошкар-Олы на 14 декабря назначил рассмотрение уголовного дела, в рамках которого бывший глава Министерства спорта Марий Эл Сергей К. обвиняется по ст.285 ч.2 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ»). Соответствующая информация опубликована в картотеке уголовного делопроизводства суда.

В суде

Вместе с ним будут судить бывшего директора автономного учреждения «Управление спортивных сооружений Марий Эл» Александра Л. по ст.285 ч.1 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства»).

В настоящее время официальных комментариев по этому делу не представили ни Су СКР по Марий Эл, ни прокуратура.

Напомним, Сергей К. являлся главой Минспорта Марий Эл с сентября 2015 по май 2017 года. Ушел в отставку по собственному желанию. По информации местных СМИ, он перешел на должность замдиректора в Управление спортивных сооружений.

Отметим, что экс-глава Минспорта стал уже пяты высокопоставленным чиновником республики, в отношении которого возбуждено уголовное дело коррупционной направленности

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в декабре 2015 года был задержан бывший мэр Йошкар-Олы Павел П. по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности. В декабре 2016 года задержали главу Мингосимущества Марий Эл Наталью Х. Она обвиняется в получении взятки на 10 млн рублей. В апреле 2017 года было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра сельского хозяйства региона Ираиды Д. по обвинению в служебном подлоге. Также в апреле задержан экс-глава республики Леонид М., он обвиняется в получении взяток на 235 млн рублей. Два последних уголовных дела объединены в одно производство.