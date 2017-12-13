Москва, 14 декабря, 2017, 01:22 — ИА Регнум. Признание странами — членами Организации исламского сотрудничества (ОИС) Восточного Иерусалима столицей Палестины показывает, что шаг Вашингтона по переносу израильской столицы возымел обратный эффект, сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Иерусалим

«ОИС признала Восточный Иерусалим столицей Палестины. Ход Трампа стал катализатором контрхода мусульманских стран, — написал Пушков. — Решение США вызвало обратный эффект».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 декабря ОИС на саммите в Стамбуле (Турция) приняла решение признать Восточный Иерусалим столицей Палестины, оккупированной Израилем.

В итоговом документе саммита содержится призыв к другим странам «признать Государство Палестина». Также в нем сказано об ответственности Вашингтона за признание Иерусалима столицей Израиля:

«Участники внеочередного саммита исламских государств заявляют, что США несут полную ответственность за любые последствия их отказа отменить свое незаконное решение, а также расценивают его как явное дезертирство с позиции посредника в мирных переговорах».

Отметим, что в ОИС состоит 57 государств. Первоначально в нее входили 25 стран Азии и Африки и Организация освобождения Палестины.

Напомним, заявление о признании Иерусалима столицей Израиля американский президент Дональд Трамп сделал 6 декабря, после чего палестино-израильский конфликт резко обострился. В Рамалле заявили, что Вашингтон больше нельзя считать надежным посредником в урегулировании конфликта.