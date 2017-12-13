Вашингтон, 14 декабря, 2017, 00:53 — ИА Регнум. Время начала переговоров Вашингтона с Пхеньяном пока не наступило, сообщила журналистам глава пресс-службы Государственного департамента США Хезер Науэрт.

Gilad Rom Флаг КНДР

Комментируя заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что Вашингтон в любое время готов приступить к переговорам с северокорейской стороной, глава пресс-службы отметила, что политика США осталась прежней.

«Мы хотели бы сесть за стол переговоров и начать дискуссии, однако сейчас еще не пришло время», — заявила Науэрт.

По словам представителя Госдепа, Вашингтон не устанавливает временных ограничений по началу переговоров с Пхеньяном, но Северная Корея со своей стороны не предпринимает шагов для ускорения процесса.

«Мы не видим, что они заинтересованы в этом«, — добавила Науэрт.

Напомним, 12 декабря Тиллерсон заявил, что США готовы в любое время начать переговоры с Северной Кореей. При этом он подчеркнул, что от Пхеньяна ждут понимания необходимости «сделать иной выбор».

«Мы готовы говорить с ними, когда бы они ни захотели«, — сказал Тиллерсон.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 декабря представитель Белого дома заявил, что Вашингтон не хочет начинать переговоры с Пхеньяном «без предварительных условий» и «в любое время».