Киев, 14 декабря, 2017, 00:35 — ИА Регнум. Введение санкций против российской компании «Татнефть» инициировано украинским министром внутренних дел Арсеном Аваковым, сообщает УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Арсен Аваков

Уточняется, что соответствующая информация содержится в ответе, который поступил от Авакова депутату Верховной рады Ирине Констанкевич. В нем сообщается, что российская компания угрожает экономике Украины.

«15 ноября министром внутренних дел Украины на заседании Кабинета министров Украины был инициирован вопрос касательно применения санкций, предусмотренных законом Украины «О санкциях», в отношении ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина, зарегистрированного по адресу: 423 450, Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, 75», — говорится в сообщении.

Сроки введения санкций не уточняются. К настоящему моменту санкционный список российских компаний включает 1228 физических и 468 юридических лиц.

Напомним, Международный арбитражный суд в Гааге признал Киев виновным в нарушении соглашения с «Татнефью» и постановил выплатить российской компании $112 млн с процентами — компенсацию за потерянные компанией активы.

14 апреля «Татнефтью» в Арбитражный суд Москвы и в Высокий суд Лондона поданы ходатайства о принудительном взыскании с Украины $144 млн.