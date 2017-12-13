Москва, 13 декабря, 2017, 23:59 — ИА Регнум. Напряжённая ситуация в мировой информационной среде связана с попытками ряда стран подавить голос России, которой набирает всё большую силу. Об этом 13 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24».

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«То, что мы сейчас наблюдаем, это суровая конфронтация, — отметил Песков. — Но это конфронтация, которая связана с попытками задушить суверенность России, суверенный голос России, с попытками задушить растущие возможности и способности России доносить свой голос до мирового сообщества».

По его словам, данные усилия нацелены также на то, чтобы противостоять растущему потенциалу страны, в том числе технологическому, с точки зрения информационных технологий и возможностей опровержения лживых новостей, которые идут в отношении России.

При этом пресс-секретарь президента отметил, что подобные действия не могут оставаться без ответа со стороны России. «Они недовольны, они пытаются нас задушить. Мы отвечаем», — сказал Дмитрий Песков.

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