Кишинёв, 13 декабря, 2017, 23:59 — ИА Регнум. Правительство Молдавии одобрило законопроект об изменении названия официального языка с молдавского на румынский. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщает пресс-служба молдавского кабинета министров.

Aurelian Sandulescu Молдавский и румынский флаги

«Правительство поддерживает инициативу о внесении поправки в 13-ю статью Конституции страны путём замены словосочетания «молдавский язык, функционирующий на основе латинского алфавита» на «румынский язык», — сказано в сообщении.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что намерен блокировать инициативу об изменении названия государственного языка с «молдавского» на «румынский».Однако большинство в парламенте составляют «проевропейские» партии, которые и сформировали враждебное президенту-социалисту правительство.

Согласно переписи населения Молдавии 2014 года, 52,7% граждан страны утверждают, что говорят на молдавском языке, а 23,2% — на румынском.