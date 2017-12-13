Сан-Паулу, Бразилия, 14 декабря, 2017, 00:08 — ИА Регнум. Президент Бразилии Мишел Темер отменил все встречи, запланированные на 13 декабря, из-за обострившихся проблем с простатой, передает Reuters.

Brasil247.com Мишель Темер

Согласно сообщению пресс-службы президента Бразилии, главе государства потребовался срочный осмотр, который Темер проходит в госпитале в Сан-Паулу.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре президент Бразилии был госпитализирован из-за увеличения простаты и возникших вследствие этого проблем с кровообращением. Мишел Темер был прооперирован и ушел в вынужденный отпуск.

При этом проблемы с простатой не были самым страшным испытанием для президента Бразилии в октябре 2017 года — накануне госпитализации Темера обвинили в отмывании денег и связях с криминалом.

На этот раз обострение проблем с президентской простатой произошло на фоне обсуждения законодателями плана по контролю бюджетного дефицита Бразилии, предложенного президентом.