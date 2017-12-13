Москва, 13 декабря, 2017, 23:50 — ИА Регнум. АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) были вынуждены отменить размещение акций «Детского мира» из-за того, что 52,1% акций корпорации в «Детском мире» оказались под арестом в рамках обеспечительных мер по иску «Роснефти» и «Башнефти» на 131,6 млрд рублей. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщает пресс-служба АФК «Системы».

"Объявленное ранее предложение по продаже акций ПАО «Детский мир» не может быть завершено в связи с опасениями инвесторов, вызванными враждебными действиями, инициированными НК «Роснефть» и АНК «Башнефть» и приведшими к введению обеспечительных мер и аресту имущества АФК «Система», в том числе всех принадлежащих корпорации акций «Детского мира», — сказано в сообщении.

В свою очередь, РКИФ также сообщил, что не будет завершать процедуру объявленного и реализуемого 12 декабря размещения акций «Детского мира» из-за судебных определений в отношении пакета акций АФК «Системы» в ПАО «Детский мир».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, государственная корпорация «Роснефть» подала иск против АФК «Системы» о взыскании 106,6 млрд рублей убытков, якобы понесенных истцом в связи с реорганизацией «Башнефти» в 2013—2014 гг., когда её основным акционером была АФК «Система». Позднее сумма требований возросла до 170,6 млрд рублей.

В июле 2017 АФК «Система» объявила о наступлении технического дефолта по кредитным обязательствам на 3,9 млрд рублей. Дефолт был связан с арестом активов компании в рамках судебного разбирательства с «Роснефтью».

23 августа 2017 Арбитражный суд решил исковые требования удовлетворить частично, взыскать солидарно с ПАО АФК «Система» и АО «Система-Инвест» в пользу ПАО АНК «Башнефть» сумму убытков в размере 136 млрд 273 млн 554 тысяч 65 рублей. 28 августа АФК «Система» снова объявила о наступлении технического дефолта по кредитным обязательствам на сумму, эквивалентную 8,9 млрд рублей.