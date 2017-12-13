Парламент Великобритании добился права вето на Brexit
Лондон, 14 декабря, 2017, 00:00 — ИА Регнум. Палата общин парламента Великобритании большинством голосов приняла предложение, согласно которому законодатели получили право вето на любое соглашение, касающееся Brexit, передает Associated Press.
Законопроект был принят 309 голосами против 305 в пользу поправки в закон о выходе Великобритании из Евросоюза, согласно которой «последнее слово» в случае принятия любого соглашения с ЕС о Brexit будет за парламентом.
Принятие поправки расценивается как крупное поражение правительства Терезы Мэй — премьер-министр теперь должна будет заверять все соглашения с Брюсселем с британскими законодателями.
Правительство Великобритании уже заявило о своем «разочаровании» принятием поправки в закон о Brexit членами Палаты общин, большинство в которой является консерваторами — сторонниками действующего кабинета.
Как сообщало ИА REGNUM, по вопросу об участии парламентариев в принятии решений по Brexit правительство Мэй столкнулось с оппозицией внутри своей партии — многие члены Консервативной партии поддержали заявление лейбористов о необходимости «контролировать процесс выхода из Евросоюза».