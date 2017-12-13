Лондон, 14 декабря, 2017, 00:00 — ИА Регнум. Палата общин парламента Великобритании большинством голосов приняла предложение, согласно которому законодатели получили право вето на любое соглашение, касающееся Brexit, передает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

Законопроект был принят 309 голосами против 305 в пользу поправки в закон о выходе Великобритании из Евросоюза, согласно которой «последнее слово» в случае принятия любого соглашения с ЕС о Brexit будет за парламентом.

Принятие поправки расценивается как крупное поражение правительства Терезы Мэй — премьер-министр теперь должна будет заверять все соглашения с Брюсселем с британскими законодателями.

Правительство Великобритании уже заявило о своем «разочаровании» принятием поправки в закон о Brexit членами Палаты общин, большинство в которой является консерваторами — сторонниками действующего кабинета.

Как сообщало ИА REGNUM, по вопросу об участии парламентариев в принятии решений по Brexit правительство Мэй столкнулось с оппозицией внутри своей партии — многие члены Консервативной партии поддержали заявление лейбористов о необходимости «контролировать процесс выхода из Евросоюза».