Бразилиа, 13 декабря, 2017, 23:16 — ИА Регнум. Правительство Бразилии 13 декабря выпустило указ, разрешающий поставки российской пшеницы в страну, передаёт агентство Reuters.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница

Как сообщается, в указе определено, какие документы должны будет предоставлять импортёры и какие процедуры потребуется пройти для осуществления ввоза российской пшеницы на переработку в Бразилию.

Отметим, что ранее поставки пшеницы из России в Бразилию были запрещены.

Напомним, в ноябре премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что богатый урожай зерновых в 2017 году позволит России направить на экспорт до 50 млн тонн зерна.

По состоянию на середину ноября в России было собрано более 137 млн тонн зерна, что стало рекордным урожаем за всю историю.

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