Вашингтон, 13 декабря, 2017, 22:49 — ИА Регнум. Комитет по открытым рынка Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам своего заседания принял решение повысить базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до уровня 1,25−1,5% годовых. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщает пресс-служба американского регулятора.

Kurtis Garbutt Эмблема ФРС США

Также ФРС повысила прогноз по росту ВВП США в 2017 году с 2,4% до 2,5%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году ФРС уже повышала свою ключевую ставку два раза. Регулятор поднимал ставку в марте — до 0,75−1%, а также в июне до нынешних 1−1,25%.

До этого темпы повышения были более медленные — по одному разу в 2015 и 2016 годах.

Ещё раньше, в 2007—2008 годах, ФРС снижала ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0−0,25% в декабре 2008 года. Долгое время ставка оставалась на этом рекордно низком уровне.