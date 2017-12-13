Тель-Авив, Израиль, 13 декабря, 2017, 22:05 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля сбила две ракеты, запущенные боевиками палестинского движения ХАМАС с территории сектора Газа. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщает пресс-служба командования израильской армией.

United States Missile Defense Agency Пуск израильской зенитной ракеты

Как ранее сообщало ИА REGNUM, палестино-израильский конфликт вновь резко обострился после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что его страна отныне считает священный город Иерусалим столицей Государства Израиль и готова перенести туда свое посольство из Тель-Авива.

В ответ на это решение палестинское движение ХАМАС объявило о начале третьей интифады против Израиля. Ранее уже предпринимались ракетные обстрелы израильской территории из сектора Газа. Часть ракет была сбита израильской ПВО. Часть упала на территории Израиля, не причинив особого вреда.