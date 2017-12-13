Москва, 13 декабря, 2017, 21:35 — ИА Регнум. Совет Думы 19 декабря определит дату ратификация соглашения по военной базе в Тартусе (САР), сообщил корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря источник в Совете Думы.

NASA Тартус. Снимок из космоса

Для ратификации соглашение все готово, отметил собеседник агентства. В ходе обсуждения полпред президента РФ Гарри Минх стоял на позиции, что не следует торопиться, «ратифицировать можно и в январе 2018 года», рассказал член Совета Думы.

Вместе с тем, продолжил источник в Совете Думы, в ходе обсуждения спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин указал на то, что документ нужно ратифицировать в 2017 году.

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Госдума, скорее всего, ратифицирует соглашение на заседании 22 декабря, полагает собеседник агентства, хотя думский комитет по международным делам предлагал 15 декабря или 20 декабря.

13 декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы соглашение с Сирией о расширении территории пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) Военно-Морского флота (ВМФ) России в сирийском Тартусе. Соглашение закрепляет военное присутствие России в Сирии, необходимое для поддержания стабильности в стране. Оно носит стратегический характер и рассчитано на 49 лет с автоматическим продлением на последующие 25-летние периоды.

18 января 2017 года в Дамаске было заключено соглашение между РФ и Сирией о расширении территории ПМТО ВМФ России в районе порта Тартус и заходах военных кораблей РФ в территориальное море, внутренние воды и порты САР.