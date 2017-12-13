Киев, 13 декабря, 2017, 21:34 — ИА Регнум. Украинские эксперты и политики выразили сдержанный оптимизм по итогам рабочего визита президента Польши Анджея Дуды на Украину 13 декабря. В частности, министр иностранных дел Украины Павел Климкин напомнил, что «у украинцев есть историческая память и свое видение исторических событий, с которыми польской стороне придется считаться».

Жертвы волынской резни. 1943

«Говорят, в Польше существует историческая политика, а у нас есть историческая память. Думаю, нам самое время тоже подумать об исторической политике тут, в Украине. Поскольку мы, говоря об историческом примирении, говорим, собственно, о людях. А польская сторона часто говорит о своем понимании истории. Мы не можем смотреть на историю через призму того, как это зафиксировано в официальной польской историографии. Я считаю, это вопрос для историков. Сегодня мы договорились — собираются вице-премьеры, разговаривают о возобновлении эксгумации, но и одновременно по восстановлению наших памятников в Польше», — сказал Климкин 13 декабря во время подхода к прессе.

Глава МИД подверг жесткой критике действия польских радикалов, которые разбили украинский памятник воинам Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в с. Грушовичах (Польша), а его элементы «укатали» в асфальт».

Я очень четко сказал всем своим польским друзьям и коллегам: «Давайте вести себя как друзья. Сначала разговариваем друг с другом, а потом мы что-то делаем, а не так, как произошло в Грушовичах». Я считаю, что в Грушовичах — нечеловеческое отношение к памяти тех украинцев, когда превращается в какую-то дорогу — это не является дружеским актом. Будем об этом говорить. Диалог очень непростой. Думаю, что польская сторона начинает понимать, что у нас есть историческая память и понимание общей истории. Это понимание истории очень важно для нас, поскольку это наша сложная история», — добавил Климкин.

По его словам, украинская сторона может осудить действия украинцев (которые воевали в составе подразделения «СС Галичина» — ИА REGNUM ) в отношении мирного населения, но «Украина не откажется от героизации борцов за независимость украинского государства».

«Мы должны признать свои ошибки. Если у нас были отдельные подразделения или отдельные представители, которые использовали методы против гражданского населения, должны это осудить. Но мы не можем осуждать наших борцов, которые боролись с Украиной в сердце и за это умирали. Нет никаких исторических свидетельств, что они хотели уничтожить поляков, это тотальная глупость, это бредятина. Вот об этом и будем говорить. Разговор будет жестким, но конструктивным и откровенным, каким он всегда должен быть с друзьями», — подытожил Климкин.

В свою очередь, директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович приветствовал призывы президентов к деполитизации исторических вопросов. Он при этом назвал Степана Бандеру «предметом исторического исследования, а не политических договоренностей».

При этом журналист Валерий Калныш отметил, что Украина, Польша и США заняли единую позицию в вопросе ввода миротворцев ООН в Донбасс.

«Польша поддерживает украинский вариант размещения миротворцев, который кардинально отличается от российского… Главная задача миссии — взять под контроль участок российско-украинской границы, через которую идут вооружения. И США, и Польша придерживаются одного сценария присутствия миротворцев», — сказал Калныш в эфире канала «112 Украина».

При этом он считает, что «независимая Украина очень важна для безопасности Польши».

Политический аналитик Валентин Красноперов призвал Киев активно работать с польскими политиками.

«Интересная ситуация с господином президентом Дудой, потому что он пытается играть на настроениях поляков. Он противостоит политике Квасневского и партии ПиС (Право и справедливость)… С ним можно работать и говорить. Важно, что будет происходить внутри польского общества… Есть опасность, что Польша из-за событий, которые происходят внутри страны, может вообще отвернуться от Украины. Возможно, мы останемся союзниками. Нужно пытаться работать со всеми политическими группами Польши, в том числе и с президентом», — сказал Красноперов.

По его словам, «Польша выстраивает концепцию «Междуморья», в которой нет места Украине».

«Украинская делегация не была приглашена на переговоры… Это очень опасный для нас звонок. Работать с Польшей надо, как и анализировать настроения польского общества. Польской элите нужно объяснить, что без Украины не может быть польской безопасности», — сказал Красноперов.

Концепция «Междуморья» (националистическая концепция «Великой Польши») — геополитический проект конфедеративного государства, которое включало бы Польшу, Украину, Белоруссию, Литву, Латвию, Эстонию, Молдавию, Венгрию, Румынию, Югославию, Чехословакию, Азербайджан, Армению и Грузию, а также, возможно, Финляндию, выдвинутый маршалом Польши Юзефом Пилсудским после Первой мировой войны.

В то же время директор Центра инновационного консалтинга «КДА» Дмитрий Корнейчук задался вопросом: «Интересно, Порошенко пообещал президенту Польши Дуде прекратить тотальное переименование улиц в Украине в Бандеры и Шухевича? Иначе поляков не успокоить».

Напомним, в ноябре 2017 года староста польской гмины Януш Слабицкий сообщил, что в селе Грушовичи (Польша) рабочие использовали обломки разрушенного радикалами памятника воинам УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для укладки дороги. По его словам, такое решение было принято потому, что украинцы сохранили бы обломки монумента и «сделали бы из них реликвию».

«Камни были утилизированы. Служат польскому обществу. Из них были сделаны дороги», — сказал Слабицкий.

Он также заявил, что на восстановление этого памятника «нет ни малейшего шанса». По его словам, это было бы возможно, только в случае смены власти.