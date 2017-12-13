Москва, 13 декабря, 2017, 21:29 — ИА Регнум. Сегодня Украину стараются превратить в «анти-Россию», считает писатель, депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Об этом он заявил 13 декабря в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1», комментируя инициативу украинских активистов запретить и бойкотировать пророссийские украинские СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гопак

«Во время революции гидности были крики души о свободе слова, — напомнил Шаргунов. — Сейчас эти крики сопровождаются зигованием. Но, кроме крикунов, есть немало так называемых политологов, которые взяли там в свои руки рычаги управления. Если люди высказывают в СМИ точку зрения, отличную от официальной киевской, то эти СМИ блокируются отморозками, либо выносится инициатива их запретить. Эти телеканалы проводят опросы, что уже запрещено. Они спрашивают у людей: «Когда вам жилось лучше: сейчас или при Януковиче?» Более 90% отвечают, что при Януковиче было лучше. Власть теряет легитимность. Украина расколота, и миллионы людей недовольны. Они понимают, что надо считаться с Юго-Востоком, который не согласен с «революцией гидности». На Украине запрещали даже ультралиберальный «Дождь». Другого пути, кроме братства, у Украины и России нет».

Его поддержал другой участник передачи, член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич.

«Ситуация (на Украине — прим. ИА REGNUM ) очень тяжёлая, — отметил он. — Конечно, все понимают, как велика наша связь с народом Украины, 100% которого понимает и говорит по-русски, а 20 млн вообще говорят только по-русски. Эта связь националистам страшна. Люди, живущие на Украине, смотрят и слушают СМИ, которые дают объективные новости, и это у некоторых вызывает раздражение».

Советник главы Росгвардии Александр Хинштейн, в свою очередь, задался вопросом о присутствии на российских телеканалах некоторых украинских «экспертов».

"А что нам делать с нашими каналами, куда приходит один и тот же набор граждан Украины с русофобскими и враждебными РФ тезисами и заявлениями? — поинтересовался он. — Как эти люди потом, выходя из телестудии, покупают буханку хлеба?»

Напомним, что на Украине местные гражданские активисты начали кампанию «Закрий пельку Кремлю», цель которой — бойкот тех СМИ, которые, по мнению активистов, занимают прокремлевскую позицию. В числе ряда мер звучат призывы не давать слова тем журналистам, политикам, экспертам и общественным деятелям, которые отрицают «российское вторжение» или называют конфликт на Юго-Востоке гражданской войной. Сообщается, что эту позицию в стиле «ничего не слышу и ничего не вижу» уже поддержали некоторые депутаты Верховной рады.

Читайте также: Киев намерен заблокировать все «пророссийские» телеканалы в Донбассе