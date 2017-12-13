Киев, 13 декабря, 2017, 21:27 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко выразил благодарность Вашингтону и Оттаве за меры, направленные на поддержку киевского режима в войне против Донбасса. Соответствующее сообщение украинский президент разместил 13 декабря на своей странице в Facebook.

President.gov.ua Пётр Порошенко во время визита в Канаду

«Благодарен Вашингтону и Оттаве за мощный и своевременный сигнал поддержки! Как и договаривались, Соединённые Штаты санкционировали помощь в сфере безопасности нашей стране, а Канада включила Украину в контрольный перечень стран, в которые разрешены поставки автоматического оружия», — написал Порошенко.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня правительство Канады приняло решение о включении Украины в список стран, которым разрешаются поставки летального вооружения.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал закон о финансировании и направлениях деятельности министерства обороны на 2018 финансовый год, в соответствии с которым Пентагон и Госдепартамент США могут израсходовать до $350 млн в следующем году на оказание военной помощи Украине, которая включает также поставки вооружения.

Напомним, Киев с апреля 2014 года ведёт боевую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые объявили о своей независимости, отказавшись признать произошедший в феврале того же года госпереворот на Украине. Согласно данным ООН, жертвами продолжающегося конфликта стали уже свыше 10 тысяч человек, около 1,6 млн человек стали вынужденными переселенцами.

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