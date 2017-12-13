Москва, 13 декабря, 2017, 21:16 — ИА Регнум. В Совфеде с поставками оружия из Канады не исключили изменения соотношения сил, противостоящих в Донбассе, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Канады

Украинский посол в Канаде Андрей Шевченко сообщил, что Канада разрешила своим компаниям поставлять оружие Украине.

«По сути, Канада становится стороной внутриукраинского конфликта со всеми вытекающими отсюда последствиями», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

А это, помимо всего прочего, означает, что она берет на себя ответственность за действия украинских силовиков, обученных канадскими инструкторами и оснащенных канадским оружием, отметил сенатор.

«Если называть вещи своими именами, Канада прямо выступила против Минских соглашений», — подчеркнул он.

Президент Украины Петр Порошенко в своем фейсбуке поблагодарил власти Канады и США за решения по поставкам летального оружия.