Москва, 13 декабря, 2017, 21:08 — ИА Регнум. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко, который считает, что газопровод «Северный поток — 2» крайне опасен для Европейского союза. Своё мнение на этот счёт Пушков опубликовал сегодня, 13 декабря, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

Напомним, ранее сегодня в городе Харькове состоялись переговоры Порошенко с президентом Польши Анджеем Дудой. По итогам переговоров лидеры двух стран дали совместную пресс-конференцию.

На этой пресс-конференции Порошенко, в частности, заявил, что российский газопровод «Северный поток — 2» представляет угрозу не только для Украины и Польши, но и для всего Евросоюза.

«Мы очень благодарны Польше за общую позицию относительно «Северного потока — 2»: это угроза не только для энергетической безопасности Украины или Польши, но и угроза для энергетической безопасности всей Европы», — сказал Порошенко.

Однако сенатор Пушков пояснил, что говорить так Порошенко заставляет тот факт, что «Северный поток — 2» опасен лишь для одной страны — Украины.

«Ерунда: это угроза лишь для Киева. Он потеряет миллиарды от сокращения газового транзита», — написал Пушков.