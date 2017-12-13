Пушков: «Северный поток — 2» — угроза лишь для Киева, но не для Евросоюза
Москва, 13 декабря, 2017, 21:08 — ИА Регнум. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко, который считает, что газопровод «Северный поток — 2» крайне опасен для Европейского союза. Своё мнение на этот счёт Пушков опубликовал сегодня, 13 декабря, на своей странице в сети микроблогов Twitter.
Напомним, ранее сегодня в городе Харькове состоялись переговоры Порошенко с президентом Польши Анджеем Дудой. По итогам переговоров лидеры двух стран дали совместную пресс-конференцию.
На этой пресс-конференции Порошенко, в частности, заявил, что российский газопровод «Северный поток — 2» представляет угрозу не только для Украины и Польши, но и для всего Евросоюза.
«Мы очень благодарны Польше за общую позицию относительно «Северного потока — 2»: это угроза не только для энергетической безопасности Украины или Польши, но и угроза для энергетической безопасности всей Европы», — сказал Порошенко.
Однако сенатор Пушков пояснил, что говорить так Порошенко заставляет тот факт, что «Северный поток — 2» опасен лишь для одной страны — Украины.
«Ерунда: это угроза лишь для Киева. Он потеряет миллиарды от сокращения газового транзита», — написал Пушков.