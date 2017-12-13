Москва, 13 декабря, 2017, 20:59 — ИА Регнум. Международная федерация футбола (ФИФА) отрицает введение каких-либо ограничений на приобретение билетов на матчи чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу организации.

ЧМ-2018

«ФИФА не устанавливает каких-либо технических ограничений, которые могли бы помешать кому-либо, вне зависимости от места проживания, подать заявку на билеты или завершить процесс подачи заявки на сайте ФИФА», — приводит агентство комментарий федерации.

В ФИФА также подчеркнули, что процесс подачи заявок на билеты устроен таким образом, что покупатель сам указывает место своего проживания и обозначает себя резидентом той или иной страны.

Напомним, ранее сегодня в СМИ появились сообщения о том, что жители Крыма не могут приобрести билеты на матчи ЧМ-2018 через сайт ФИФА. Позднее данную информацию подтвердила замминистра спорта России Наталья Паршикова, отметив, что «билетная программа разработана ФИФА, и на её сайте вы найдёте Грузию и не найдёте Крым».

По словам Паршиковой, подобная схема действует для территорий, которые не признаны ФИФА. Это также относится к Косово, Абхазии, Южной Осетии.

Замминистра спорта сообщила, что для жителей Крыма организована продажа билетов через сайт Российского футбольного союза.