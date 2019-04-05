Ереван, 13 декабря, 2017, 20:59 — ИА Регнум. Армянский центр подготовки миротворцев «ЗАР» может получить статус международного, сообщил сегодня, 13 ноября, начальник управления оборонной политики министерства обороны Армении Левон Айвазян на пресс-конференции, посвященной началу 11-й «Неделя НАТО» в Армении.

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«После завершения всех ремонтных работ мы планируем сертифицировать центр, который расположен в Котайкской области, и получить лицензию международного учебного миротворческого центра», — заявил Айвазян.

Он также отметил, что уже в следующем году планируется проведение учений в центре для оценки способностей миротворцев в соответствии со стандартами подготовки НАТО. По его словам, центр создан с учетом необходимости иметь национальный центр подготовки миротворцев в соответствии с международными стандартами, потому что до сих пор подготовка проводится за рубежом. Айвазян также подчеркнул, что создание учебного центра «Зар» — это один из многих успешных примеров армяно-американского сотрудничества в сфере обороны, а также пример сотрудничества Армении и НАТО.

Чиновник минобороны также сообщил, что Армения и европейские страны — члены НАТО ведут переговоры о военно-техническом сотрудничестве, и в ближайшее время будут видимые результаты.

«Одним из вопросов повестки дня сотрудничества с нашими европейскими партнерами (я имею в виду двусторонний формат) также является военно-техническое сотрудничество. Оно не ограничивается покупкой оружия и боеприпасов, но имеет много разных компонентов: то же технологическое сотрудничество, различные совместные проекты, предприятия и прочее», — сказал Левон Айвазян.

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Учебный центр «Зар» является основным учебным подразделением миротворческой бригады министерства обороны Армении, в котором проводятся учения и переподготовка миротворческих сил. 31 октября после завершения работ по капитальному ремонту, осуществленному при содействии США, состоялась церемония открытия центра. Временный поверенный в делах посольства США в Армении Рафик Мансур тогда сообщил, что США придают важность роли Армении в вопросе осуществлении миротворческой деятельности во всем мире, и, исходя из этих соображений, американские вооруженные силы инвестировали 3 млн долларов в реализацию этой программы.

В проводимых НАТО миссиях в Афганистане и Косово Армения в настоящее время принимает участие соответственно с 121 и 35 военнослужащими.

«В этом году наше участие продолжилось в том же объеме, наше политическое решение заключается в том, чтобы оно продолжалось также в ближайшие годы», — заявил на сегодняшней пресс-конференции глава управления оборонной политики минобороны Армении.