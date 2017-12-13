Ярославль, 13 декабря, 2017, 20:52 — ИА Регнум. В Ярославле назревает «коммунальный коллапс» — деньги десятков, а возможно, и сотен ТСЖ и ЖСК «зависли» на счетах проблемного банка «ВВБ», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отделение банка «ВВБ» в Ярославле

Речь идет и о компенсациях льготникам расходов на ЖКХ. Пострадали тысячи жителей, которые сейчас общими силами подготовили обращение на имя губернатора Ярославской области. 14 декабря оно поступит в региональное правительство.

Народный сход руководителей ТСЖ и ЖСК Дзержинского района состоялся вечером, 13 декабря у кинотеатра «Победа». Всех их объединила общая проблема: средства, фактически «зависшие» в банке «ВВБ». Страховые выплаты на них не распространяются, так как счета принадлежат юрлицам. Деньги, исправно заплаченные людьми, со счетов ЖСК и ТСЖ списались, но поставщикам ресурсов так и не поступили.

«2 млн 200 тысяч рублей, 700 тысяч рублей, 400 тысяч рублей, 700 тысяч рублей» — руководители жилищно-строительных кооперативов и товариществ собственников жилья называют суммы, которые находились на счетах и сейчас фактически «обнулились».

«У нас там 200 тысяч лежит, платежки за теплоэнергию не прошли и 21 тысяча рублей за воду», — рассказывает руководитель ЖСК «Агрегат 4».

Люди возмущаются — платежи ресурсникам со счетов списались, но до адресатов так и не дошли. Только в Дзержинском районе пострадали десятки ЖСК и ТСЖ. Всего же в Ярославле, по словам жителей, их порядка 600, и у многих счета находились в банке «ВВБ». Таким образом, городу угрожает настоящий «коммунальный коллапс» .

Сейчас руководители ТСЖ и ЖСК Дзержинского района подготовили обращение на имя губернатора Дмитрия Миронова и поставили под ним свои подписи. ИА REGNUM цитирует его:

«Уважаемый Дмитрий Юрьевич! Данное обращение касается нескольких тысяч жителей, которые совсем скоро пойдут на выборы. Исторически сложилось, что значительное число жилищно-строительных кооперативов, товариществ собственников жиля обслуживались в банке «Ярославич», который ныне является ярославским филиалом севастопольского банка «ВВБ». В настоящее время банк стал испытывать финансовые трудности, выдача вкладов физическим лицам прекратилась. Введено внешнее управление банком со стороны Агентства страхования вкладов. До окончания временного управления, то есть до 12 марта 2018 года, средства клиентов, находившихся на счетах в банке, «заморожены», то есть реально «обнулены». Очевидно, что вклады физических лиц будут возвращены через Агентство. Однако еще большее число граждан, объединенных в ЖСК и ТСЖ, консолидировали свои средства в этом банке на оплату текущих коммунальных платежей и ремонт зданий. Так как денежные средства физических лиц были размещены на счетах юрлиц, застрахованы они не были», — сообщается в обращении.

Руководители ЖСК и ТСЖ отмечают, что текущие платежи поставщикам ресурсов (ПАО «ТГК-2», ОАО «Ярославльводоканал», ООО «Клиринг-ПРОФИ») не были перечислены поставщикам ресурсов и услуг и просят содействия правительства в заключении соглашений с поставщиками о реструктуризации задолженности, возникшей не по вине жителей.

«Зависли» и текущие перечисления на капитальный ремонт — как в пределах минимальной региональной нормы, так и установленные решениями собраний собственников жилья, средства граждан, накопленные на счетах ТСЖ и ЖСК в банке на ремонт зданий.

Еще более серьезная проблема — это компенсации льготникам части расходов на оплату содержания жилья и коммунальных платежей.

«Осталось примерно 2 недели до выплат компенсации льгот по оплате коммунальных платежей. Ситуация усугубляется преддверием Нового года, когда возникают дополнительные расходы граждан. Реакция значительного количества потерпевших (в первую очередь малоимущих пенсионеров), не получивших выплаты, на которые они имеют право — непредсказуема», — пишут губернатору руководители ТСЖ и ЖСК.

Они просят главу региона оперативно провести совещание в правительстве с привлечением к нему всех руководителей ЖСК и ТСЖ, имевших счета в ярославском филиале ПАО Банк «ВВБ» и руководителей организаций-поставщиков ресурсов

14 декабря представители тех, кто подписал обращение, намерены побывать в приемной Президента в Ярославле.