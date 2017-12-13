Стамбул, Турция, 13 декабря, 2017, 20:35 — ИА Регнум. Страны — члены Организации исламского сотрудничества (ОИС) на внеочередном саммите в Стамбуле 13 декабря приняли решение о признании Восточного Иерусалима столицей Палестины, сообщает Hurriyet.

Эжен Делакруа. Сцена перед храмом в Иерусалиме. 1850

В коммюнике, принятом по итогам саммита, также содержится призыв к другим странам «признать Государство Палестина, а Восточный Иерусалим признать его оккупированной столицей». ОИС также призвала Израиль «прекратить оккупацию» города.

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Внеочередной саммит ОИС был созван в связи с объявленным 6 декабря решением президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Данный шаг Вашингтона, фактически означающий признание спорного города за еврейским государством, вызвал бурю негодования в мусульманских странах.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая сегодня на открытии саммита, призвал признать Иерусалим оккупированной столицей Палестинского государства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее заявил, что позиция Турции по палестино-израильскому конфликту не совпадает с позицией России, которая «очень хорошо известна».

Ранее в МИД России уже подтверждали, что, по мнению российской стороны, палестино-израильский конфликт должен быть урегулирован таким образом, чтобы Израиль мирно существовал в международно-признанных границах, а палестинский народ обрёл собственное суверенное государство. В этом контексте Восточный Иерусалим рассматривается Россией как столица будущего палестинского государства, а Западный Иерусалим — как столица Израиля.

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