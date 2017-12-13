Красногорск, 13 декабря, 2017, 21:35 — ИА Регнум. Новый Единый миграционный центр Московской области начнёт свою работу в январе 2018 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря в пресс-службе Мособлдумы. Как заявил председатель комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов, целью создания центра является увеличение количества обращений иностранных граждан за государственной услугой, и, как следствие, увеличение бюджета Московской области за счёт поступлений НДФЛ от мигрантов.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, новый центр позволит полностью контролировать ценообразование с помощью перевода всех платежей за услуги уполномоченных организаций через банк. Программное обеспечение между уполномоченными организациями, которые участвуют в процессе оказания государственной услуги, даст возможность увеличить объём информационного обмена. Кроме того, важной целью создания центра является ликвидация института посредников.

«Главной стратегической задачей создания подобного центра является оказание качественной государственной услуги, которая сделает удобным для мигранта получение пакета документов для разрешения на временное проживание, вида на жительство или гражданство. Именно создание условий для того, чтобы мигранту было выгодно находиться в Московской области на законных основаниях является конечной целью организации в Московской области Единого миграционного центра», — подчеркнул Александр Баранов.

Он добавил, что с 2014 года такие государственные услуги для мигрантов оказывало федеральное предприятие «Паспортной-визовый центр».

«Мы решили реализовать своё право, которое дает области федеральное законодательство. Через центр проходило порядка 90% иностранных граждан, обратившихся в миграционную службу. Это 500 тысяч заявлений на оформление патента», — сообщила директор ГБУ МО «Единый миграционный центр» Татьяна Куприна.

В данный момент в новый центр проводится набор сотрудников, руководство ведёт переговоры по сотрудничеству с МВД России, в первую очередь в части обмена информацией и баз данных.

По словам Куприной, центр будет заниматься подготовкой документов на получение патента, а также сохранит услуги по сдаче экзаменов, прохождения медицинского обследования, получения полиса ОМС. Для иностранных граждан дополнительные и консультационные услуги останутся бесплатными.

«Для иностранных граждан и работодателей ничего не должно меняться. Особенно в части стоимости патента. Наша задача сохранить условия предоставления услуги, повысив их качество. Мы планируем сократить время их предоставления, повысив таким образом число обслуживаемых иностранных граждан», — отметила Куприна.

Она добавила, что на первом этапе центр будет работать на площадях, арендованных прошлыми организациями. Однако в будущем запланирован отказ от коммерческих площадей в пользу площадей, находящихся в муниципальной собственности. Это сделают для оптимизации расходов и экономии бюджета.

Добавим, по данным комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности, Московская область остаётся регионом с высокой миграционной нагрузкой. Так, в 2016 году в Подмосковье было выдано 179 423 патента на работу, за 11 месяцев 2017 года года — уже 195 312.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году мигрантам в Москве было выдано порядка 400 тысяч трудовых патентов. Столичная мэрия пообещала продолжить работу с нелегальной миграцией.

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