Курган, 13 декабря, 2017, 20:31 — ИА Регнум. В деревне Столбово Шумихинского района Курганской области произошел пожар в деревянном жилом доме, предположительно по причине недосмотра родителей за четырехлетним ребенком, который играл со спичками, сообщили 13 декабря в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

Советский плакат

Сообщение о пожаре поступило слишком поздно. По прибытии на место пожарного расчета пламя охватило весь дом и пристройки к нему. Пожар был ликвидирован, и жертв удалось избежать, но пламя полностью разрушило дом.

В общей сложности пламя охватило площадь более 100 кв. м, а в тушении пожара принимали участие десять спасателей и шесть единиц техники.

МЧС просит родителей объяснить своим детям основные правила пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля 2017 года в деревне Красный Октябрь Центрального района Курганской области при пожаре жилого дома погибли двое детей 2010 и 2012 годов рождения.

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