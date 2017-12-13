Киев, 13 декабря, 2017, 20:11 — ИА Регнум. Польша готова поставлять Украине американский сжиженный газ через LNG-терминал, который построен в польском Свиноуйсьце. Об этом 13 декабря заявил президент Польши Анджей Дуда во время совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко в Харькове.

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По словам президента, Польша ждет коммерческих предложений от Украины.

«Мы обсуждали вопросы инвестирования в Украину, в частности постройку газового интерконнектора. Рад, что это инвестиция реализуется… Мы открыты возможным предложениям по поставке сжиженного газа для Украины… Мы реализовали этот проект (построили терминал по приему сжиженного газа), чтобы обеспечить не только свою энергетическую безопасность, но и чтобы нести энергетическую безопасность другим», — сказал Дуда.

«Польша имеет очень простые ожидания от интерконнектора. Это инвестиция, которая должна служить нашим странам, должна быть так реализована, чтобы обе страны выиграли от этой инвестиции. Тут нет ничего сложного. Мы хотим, чтобы и Польша и Украина выиграли от этого проекта. С одной стороны мы хотим быть поставщиком безопасности, достройка интерконнектора увеличивает наши торговые возможности», — добавил Дуда.

При этом Украина и Польша будут и дальше «координировать действия» по блокированию российского газового проекта «Nord Stream-2».

«Мы также обсуждали экономические вопросы. Позиция Польши относительно проекта «Nord Stream-2» неизменна. Мы абсолютно против этого проекта. Мы считаем, что он топчет европейские нормы, что он против интересов ЕС. И тут наши позиции с самого начала идентичны, однозначны и неизменны», — сказал Дуда.

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Кроме того, польский президент пообещал поддержать украинский вариант миротворческой миссии ООН в Донбассе, когда этот вопрос будет вынесен на голосование Совбеза ООН.

«Важно провести работу, чтобы на Луганской и Донецкой территориях начала работу мирная миссия ООН или как говорят «голубые каски». Польша — сторонник того, чтобы это была абсолютно мирная миссия по всем стандартам предусмотренным для такого рода операций. Чтобы эта миссия не ограничивалась только защитой представителей миссии ОБСЕ. Это должна быть миссия, которая сможет работать на всей территории. Это позволит завершить конфликт на востоке Украины, который был спровоцирован «российской агрессией». Минские соглашения будут реализованы», — сказал Дуда.

«Нам очень важно, чтобы война у нашего соседа завершилась, чтобы люди на востоке Украины смогли вернуться в свои дома, чтобы мог начаться процесс восстановления того, что было разрушено в результате этой агрессии», — добавил Дуда.

Дуда хочет завершить «войну памятников»

В то же время польский президент признал наличие «нескольких сложных вопросов» в отношениях Украины и Польши.

«Но я глубоко убежден, что нам удастся их решить в духе добрососедства и сотрудничества между нашими странами и народами. Хотел бы, чтобы история не детерминировала то, что происходит сегодня и то, что будет в будущем. Но факты и жизнь таковы, что очень часто то, что происходило раньше, имеет влияние на сегодняшнюю действительность… Мы должны любой ценой стремиться к правде, чтобы между нашими народами и странами ложь не ложилась тенью», — сказал Дуда.

Он также осудил разрушение памятников в Польше и на Украине.

«Когда разрушают памятник — это не та дорога по установлению мирных отношений между народами. Я также переживаю, когда устанавливают форму, которая ранит других, потому что считается неправдивой и ненастоящей», — сказал Дуда, комментируя свое отношение к разрушению памятников УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Польше.

«Я обратился к господину Порошенко с очень четко сформулированным призывом — вернуть разрешение на эксгумацию (тел погибших поляков на территории Украины). Так, чтобы по обе стороны границы увековечивания могли проходить после научных исследований. Мне очень грустно в связи с событиями, когда происходит уничтожение памятников. Таким образом, ранятся чувства и память людей, у которых погибли близкие. Я также переживаю, что увековечивание происходит, когда фальсифицируются факты, которых в истории не было. Я призываю политиков, чтобы они были умеренными в своих выступлениях и высказываниях, чтобы они не действовали эмоционально, потому что это сложное дело… Мы должны через правду строить мост дружбы между нашими народами, а не для того, чтобы ворошить раны», — призвал Дуда.

Как сообщалось ранее, 13 декабря на Украину прибыл с рабочим визитом президент Польши Дуда. В Харькове на территории мемориала жертв тоталитарного режима польский и украинский президенты почтили память убитых НКВД украинцев и поляков (15 польских и 60 — граждан бывшего СССР).

Напомним, в мае 2017 года Украинский институт национальной памяти проинформировал, что за три последних года в Польше осквернили и снесли 15 украинских памятников, среди них памятные кресты УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). За этот же период в Украине вандалы повредили четыре польских памятника, все они были восстановлены за средства украинской стороны.