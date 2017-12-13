Хараре, 13 декабря, 2017, 20:00 — ИА Регнум. В Зимбабве арестована одна из крупнейших за последние годы партий слоновой кости, передает Associated Press.

Африканский слон

Как заявил представитель управления национальных парков Зимбабве Тинаше Фараво, общий вес изъятых слоновьих бивней составил 200 килограмм.

Рыночная стоимость данной партии, которую браконьеры намеревались переправить в Малайзию, может составлять около $500 тыс.

Напомним, по данным ООН, ежегодно от рук браконьеров в Африке погибает от 30 до 50 тыс. слонов. С 2007 до 2014 года поголовье африканских слонов сократилось на 30%, до 352 тыс. особей.

Основным потребителем слоновой кости в мире на данный момент остается Китай, однако власти КНР уже ввели полный запрет на ввоз в страну данного «браконьерского» товара.

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