Астана, 13 декабря, 2017, 19:59 — ИА Регнум. В Казахстане по итогам десяти месяцев 2017 года объем кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) банками второго уровня (БВУ) увеличился на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщает 13 декабря Ranking.kz со ссылкой на данные Национального банка республики.

Казахстанский тенге

Общий объем займов МСП по итогам октября составил 3,1 трлн тенге (546,3 млрд рублей).

При этом в секторе крупного бизнеса объем кредитования по итогам десяти месяцев уменьшился на 1,1% и составил 8,6 трлн тенге (1,5 трлн рулей).

Государственная поддержка малого и среднего бизнеса обеспечила наибольший за последние семь лет рост количества субъектов в данном секторе — на 7,4% по сравнению с январем-октябрем 2016 года, до 405,5 тыс. единиц.

На этом фоне количество субъектов крупного предпринимательства сокращается второй год подряд — по итогам десяти месяцев 2017 года сокращение составило 3,7%, до 2,4 тыс. единиц.

Отмечается, что наиболее активно с клиентами малого и среднего бизнеса работает АТФБанк.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря между Азиатским банком развития (АБР) и фондом развития предпринимательства «Даму» было заключено соглашение о выделении Нацбанку Казахстана займа в национальной валюте в размере 72 млрд тенге (12,7 млрд рублей). Средства выделяются для развития малого и среднего бизнеса.

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