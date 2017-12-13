Кировск, Мурманская область, 13 декабря, 2017, 19:54 — ИА Регнум. Соревнования такого уровня, как Кубок России по лыжным гонкам в Заполярье проводятся впервые за долгие годы. В Хибины приехали более 150 лыжников из 27 регионов страны. Изначально пятидневный тур должен был пройти в Чусовом Пермского края.

Лыжник

Но зима на Урале задержалась, снега мало, поэтому Федерации лыжных гонок России пришлось экстренно «спасать» старты: на выручку пришла Мурманская область — снега на склонах Хибин много, и трассы продолжает засыпать.

«В условиях полярной ночи мы проводили только областные соревнования, а такие серьезные соревнования в масштабе страны проходят впервые, — отмечает Владимир Логинов, вице-президент Федерации лыжных гонок России. — Сейчас в Кировске возрождаются зимние виды спорта, создаются хорошие условия для тренировок и соревнований. Многие выбирают именно Хибины дня открытия лыжного сезона».

Месяц назад Кировск с успехом провел всероссийские соревнования «Хибинская гонка». Тогда трасса лыжного стадиона «Тирвас» получила международный сертификат FIS, что позволяет проводить соревнования не только всероссийского, но и международного уровня.

Компания «ФосАгро», располагающая горнообогатительными мощностями в Кировске, инвестирует в развитие спортивной инфраструктуры в Хибинах. Силами компании построен не только лыжный стадион, но также создан крупнейший на Северо-Западе страны горнолыжный курорт «Большой Вудьявр».

Многое сделано для улучшения транспортной доступности и привлечения туристов и спортсменов. С 2012 по 2017 годы якорные инвестиции в реализацию крупных проектов в сфере туризма, горнолыжного спорта и отдыха составили более 3 млрд рублей. Преобразившийся за последние пять лет аэропорт «Хибины» на сегодняшний день — единственная в стране воздушная гавань районного города, связанная ежедневными регулярными рейсами с Москвой и Санкт-Петербургом.

«От лица федерации хочу поблагодарить руководство города Кировска и компании «ФосАгро» за оперативное решение всех организационных вопросов, связанных с переносом этапа Кубка России из города Чусовой Пермского края», — подчеркивает Владимир Логинов.

Соревнования собрали плеяду известных спортсменов: два заслуженных мастера спорта: Евгений Дементьев, олимпийский чемпион 2006 года в Турине, и Дмитрий Япаров, серебряный призер Олимпиады 2014 года в Сочи. 22 мастера спорта международного класса, член российской сборной Сергей Турышев, призеры этапов Кубка мира Антон Гафаров и Константин Главатских.

Старты Кубка России продлятся всю неделю. В программе — гонки классическим и свободным стилем, спринт, гонка преследования.

Победитель этапа Кубка России определится 17 декабря.