Оттава, 13 декабря, 2017, 19:51 — ИА Регнум. Канада включила Украину в список стран, которым разрешаются поставки летального вооружения. Соответствующее решение опубликовано в правительственном издании Canada Gazette.

Канада

До настоящего времени в данный список Канадой были включены 39 государств — главным образом члены НАТО, а также ряд других стран. Обновлённый список, в который теперь внесена Украина, вступает в силу с 13 декабря.

Как сообщается, данное решение принято в целях «поддержки двусторонних отношений Канады и Украины», а также предоставления канадским экспортёрам возможности подавать заявки на поставку Украине автоматического ручного стрелкового оружия и других видов прежде запрещённого оружия и устройств.

Напомним, ранее сегодня Комитет национальной обороны Канады в своём докладе «Поддержка Украины Канадой во время кризиса и вооружённого конфликта» рекомендовал правительству страны предоставить Киеву летальное вооружение. Также в комитете считают, что Канаде следует выступить за введение миротворческой миссии ООН в Донбасс.

До этого возможности поставок летального оружия Украине уже не исключал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.