Пермь, 14 декабря, 2017, 05:31 — ИА Регнум. Шумиха, поднятая в СМИ вокруг деяний художественного руководителя Пермского театра оперы и балеты Теодора Курентзиса, затмевает подчас достоинства самого Пермского театра. Можно ли отделить одно от другого и вернуть внимание граждан к достижениям и проблемам театра, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Антон Исаков.

Goldenmask.ru Теодор Курентзис

Если внимательно следить за тем, как СМИ освещают позитивные стороны Пермского театра оперы и балета, то вполне может показаться, что возник этот театр в 2011 году, а его худруком с самого момента основания был греческий дирижер Курентзис. Тем не менее это не так. Днем рождения театра является 24 ноября 1870 года, и история его насчитывает немало славных деяний. Мало того, даже после появления Курентзиса театр не прекратил самостоятельную жизнедеятельность, как бы это ни казалось по сообщениям иных изданий, которые особенно интересуют зарубежные достижения Пермского театра, сводящиеся к Курентзису и его личным проектам.

Все это создает совершенно ненормальный перекос в освещении как культурной жизни Перми, так и побед (в том числе современных) пермских артистов. Так чего больше получила Пермь от приглашения Курентзиса — пустопорожнего пиара или пользы для культурной жизни?

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