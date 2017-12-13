Комрат, Молдавия, 13 декабря, 2017, 19:31 — ИА Регнум. Общественники Гагаузии предостерегли экс-президента Румынии Траяна Бэсеску от визита в автономию, где он собирается рассказывать о преимуществах объединения Молдавии с Румынией. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Бэсеску, недавно получивший гражданство Молдавии и ставший почетным председателем молдавской унионистской Партии национального единства, выразил намерение посетить Гагаузию в рамках агитационного турне за объединение с Румынией по городам Молдавии.

ANTI.USL Траян Бэсеску

Первый председатель Верховного совета Гагаузской Республики Михаил Кендигелян заявил на брифинге в Комрате, что Бэсеску лучше не приезжать в Гагаузию. «Я насколько понял, Бэсеску готовится приехать в Комрат и посетить молдавский лицей, где учатся наши гагаузские дети. Думаю, что директор этого лицея и управление образования должны сделать все, чтобы Бэсеску сюда не приехал. Потому что здесь поднимутся сотни и тысячи людей. И Бэсеску не будет знать, с какой стороны выехать с Комрата и Гагаузии», — приводит слова Кендигеляна комратское издание «Гагауз-инфо».

В свою очередь, председатель движения «Гагауз халкы», экс-депутат Народного собрания Гагаузии Иван Бургуджи заявил, что нога Бэсеску не должна ступить на гагаузскую землю. «Сейчас рекламируют, что к нам будет приезжать господин Бэсеску и агитировать, чтобы мы объединились с Республикой Румыния. Я думаю, что мы не должны допустить, чтобы даже его нога ступала на землю Гагаузии с такими целями. Нельзя быть такими толерантными, как говорят, чтобы у нас в собственном доме об нас вытирали ноги. Так не должно быть», — заявил Бургуджи.

ИА REGNUM напоминает, что бывший президент Румынии, выступающий за присоединение к ней Молдавии, стал почетным председателем румыноунионистской «Партии национального единства», созданной бывшим министром обороны Молдавии Анатолием Шалару. Сам Шалару заявил, что место лидера партии останется свободным до тех пор, пока Траяну Бэсеску не вернут молдавское гражданство.

Прежний президент Молдавии Николай Тимофти предоставил Бэсеску молдавское гражданство, однако Игорь Додон, заняв пост президента, подписал указ об отзыве гражданства у бывшего румынского лидера. Бэсеску обжаловал это решение в суде и выиграл в первой инстанции, однако Апелляционная палата признала решение Додона законным. Бэсеску обжаловал это решение в Высшей судебной палате Молдавии.