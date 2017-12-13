Астана, 13 декабря, 2017, 19:37 — ИА Регнум. В Казахстане по итогам девяти месяцев 2017 года из десяти групп продовольственных товаров в семи увеличилось потребление, сообщает 13 декабря Finprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Картофель

С января по сентябрь 2017 года потребление фруктов в сравнении с аналогичным периодом 2016 года увеличилось на 4,8%, яиц — на 3,4%, сладостей — на 2%, хлебопродуктов — на 1,9%, рыбы — на 0,7%.

Вместе с тем потребление картофеля сократилось на 4,2%, молока и молочных продуктов — на 1%, мяса и мясопродуктов — на 0,5%.

В Алма-Ате и Астане рост потребления продуктов отмечается в девяти группах из десяти.

Наиболее значительное сокращение объемов потребления наблюдается в Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Атырауской областях.

Отмечается, что сокращение потребления картофеля в Казахстане связано с ростом цен — среднегодовой темп роста стоимость этого товара составил 39,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых шести месяцев 2017 года в Казахстане на 11% сократилось потребление баранины из-за 14-процентного роста цены.

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Отметим, аналитический портал Finprom 24 ноября сообщил, что потребление хлеба и кондитерских изделий по итогам девяти месяцев 2017 года сократилось на 1,7%.

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