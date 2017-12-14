Вашингтон, 14 декабря, 2017, 05:47 — ИА Регнум. К финалу 2017 года президент США подходит с существенным багажом назревающих внутриполитических перемен. Здесь и принятая обеими палатами парламента налоговая реформа Трампа, и слухи о скором завершении расследования о российском вмешательстве в выборы, и провал в Конгрессе голосования за импичмент. С чем подходит Трамп к началу нового года, пишет автор ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Президент США спешно выполняет предвыборные обещания. Так, будучи в Юте, он объявил о сокращении площади двух природных заповедников федерального значения, что позволит высвободить для разнообразного использования свыше четырёх тысяч квадратных километров земли. Хорошая новость для местных предпринимателей. В Миссисипи он отпраздновал двухсотлетие штата, открыл его музей и музей прав человека. На международной же арене он сделал то, что так и не сделали американские президенты на протяжении многих лет — признал Иерусалим столицей Израиля.

На этот его поступок реакция внутри Штатов и за их пределами оказалась, мягко говоря, неоднозначной. Мотивы президента с жаром выясняют: просто ли он поддался импульсу, или на него повлиял его зять, религиозный еврей. При ближайшем же рассмотрении вырисовываются три основные возможных причины, не исключающие одна другую.

Во-первых, влиятельное еврейское лобби США, чью поддержку обеспечит шаг в сторону Израиля. Во-вторых, поражение американских военных в Сирии, сражавшихся на стороне «умеренной оппозиции»: публичная риторика может быть какой угодно, но американские военные советники и спецназ (который ретировался, чтобы не попасть под удар российских ВКС) правду знают. Поражение чувствительно. Новая благая цель, которая займет военных, помогла бы выйти из ситуации, и цель вполне может быть на Ближнем Востоке. Будь то сектор Газа, охрана стены между Израилем и Палестиной или хотя бы обучение израильских военных. Ну и в-третьих, любовь Трампа к истории ‑— и к своей роли в ней. Подтверждением тому служат его постоянные указания на собственные достижения, на то, что ни один президент не делал так много в такие короткие сроки… Всякий свой успех Трамп вписывает в исторический контекст.

Как это выглядит со стороны, читайте в статье: Невзгоды Трампа: «глупое» решение по Израилю, Конгресс голосует импичмент

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