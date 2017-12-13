Кронштадт, Санкт-Петербург, 13 декабря, 2017, 19:41 — ИА Регнум. Океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» 15 декабря выйдет из Кронштадта в направлении Индийского океана. Дальний поход состоится в рамках 2-й Международной экспедиции под эгидой Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 декабря в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России по ВМФ.

Пресс-служба ВМФ России Судно «Адмирал Владимирский»

Экспедиция судна «Адмирал Владимирский» продлится около 6 месяцев. Главная задача экипажа — комплексные океанографические исследования в Индийском океане.

«Экипажу судна и экспедиционному отряду поставлена задача выполнить гидрометеорологические наблюдения и работы с целью корректуры морских навигационных карт по маршруту перехода в Балтийском, Северном, Средиземном и Красном морях, а также в Индийском океане и в северо-восточной части Атлантического океана», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Запланированы деловые заходы судна «Адмирал Владимирский» в ряд иностранных портов. В частности, в сицилийский порт Мессина (Италия), где пройдут памятные мероприятия в честь 110-летия подвига моряков и гардемаринов русского флота, пришедших на помощь жителям города, разрушенного землетрясением 8 января 1908 года.

«Океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» и экипаж полностью готовы к выполнению поставленных задач», — подчеркнули в департаменте информации Минобороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2016 года океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский», преодолев 13 тыс. морских миль, достигло Антарктиды и тем самым вернуло присутствие отечественного военного флота на «шестом континенте» после долгого перерыва.