Москва, 13 декабря, 2017, 19:14 — ИА Регнум. Законопроект о защите уведомивших о коррупционном преступлении Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

Советский плакат «Бдительность — наше оружие!»

«Создаются новые правовые основы, когда говоришь правду не краснея и отстаиваешь справедливость», — отметил депутат Госдумы Анатолий Выборный («Единая Россия»).

Предусмотрена защита от ущемления прав и законных интересов уведомившего о коррупционном правонарушении в течение двух лет с даты регистрации сообщения, а в случае его участия в уголовном судопроизводстве также меры защиты, применяемые в соответствии с федеральными законами «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» и «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».

Также предусматривается обеспечение конфиденциальности сведений, содержащихся в уведомлении, возможность получения бесплатной юридической помощи, а также защита от неправомерного увольнения, привлечения к дисциплинарной ответственности, а также ущемления прав и законных интересов уведомителя.

Кроме того, по требованию закона в отношении уведомивших в том числе о взятке «в обязательном порядке любое административное взыскание должно рассматриваться на соответствующей административной комиссии в государственном или муниципальном учреждении», отметил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. По требованию этих людей на заседании комиссии будет присутствовать прокурор.

Отметим, что госслужащие сейчас обязаны сообщать об известных им фактах коррупции.