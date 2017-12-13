Тамбов, 13 декабря, 2017, 19:13 — ИА Регнум. В Тамбовской области в этом году на государственную поддержку в форме грантов малых форм хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса было затрачено более 270 миллионов рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Ферма

В Тамбовской области реализуется комплекс мер государственного стимулирования развития агропромышленного комплекса. Одним из основных направлений является оказание грантовой поддержки фермерским хозяйствам. Государственная поддержка в этом направлении дает новый импульс для успешного развития небольших хозяйств. Приоритетными направлениями являются садоводство, молочное и мясное животноводство, тепличное овощеводство.

В этом году по итогам конкурсного отбора грантовую поддержку на общую сумму 75,5 млн. рублей получили 37 начинающих фермеров. А 10 семейных животноводческих ферм получили в совокупности более 121 млн. рублей. Средства господдержки аграрии направили на реализацию проектов в области молочного и мясного животноводства и ягодоводства.

Грантовая поддержка на сумму 73,6 млн. рублей была оказана двум сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы. Один из кооперативов планирует построить молочный завод в Уваровском районе мощностью более 40 тонн молока в сутки.

Сельскохозяйственной экономике нужны не только крупные производства, но и мелкие товаропроизводители, продукция которых всегда пользуется повышенным спросом, отмечает губернатор Александр Никитин. Именно господдержка стимулирует открытие небольших новых производств на селе. С каждым годом увеличивается количество участников грантового конкурса. В результате на тамбовских прилавках появляется все больше качественной продукции местного производства, а в сельской местности создаются новые рабочие места. В этом году аграрии, получившие гранты, создали более 70 новых рабочих мест.