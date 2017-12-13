Париж, 13 декабря, 2017, 19:28 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что новая африканская контртеррористическая сила G5-Сахель при поддержке Франции «готова побеждать террористов в Африке» — уже «в первой половине 2018 года», передает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

Согласно заявлению Макрона, сделанному на антитеррористическом саммите во Франции, к 4000 военных из Мали, Нигера, Буркина-Фасо, Мавритании и Чада в ближайшие месяцы добавятся 500 французских военных.

Согласно планам Макрона и военных африканской группировки, уже в 2018 году контингент антитеррористической миссии G5-Сахель будет увеличен до 5000 бойцов.

Кроме того, французский президент сообщил, что на антитеррористические операции G5-Сахель уже готовы передать финансирование Саудовская Аравия — в размере $100 млн, и ОАЭ — в размере $30 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017—2022 году на финансирование G5-Сахель французское правительство уже выделило 42 млн. евро, в том числе 24 млн евро на вооружение.