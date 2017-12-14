Минск, 14 декабря, 2017, 05:31 — ИА Регнум. К концу 2017 года можно говорить о потеплевших отношениях между Россией и Белоруссией по целому ряду вопросов. Свидетельствует ли это потепление о преодолении кризиса, который постиг эти отношения в начале и середине года, рассказывает редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

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Целая серия фактов говорит о том, что самый тяжелый период взаимных обид между Россией и Белоруссией, скорее всего, пройден. Рубежом здесь можно считать проведение учений «Запад-2017», которые смогли состояться, несмотря на мощное политическое давление со стороны Европы и США на Белоруссию. Кроме того, сошедшей на нет можно считать поддержку Минском нынешней Украины, которая в очередной раз показала свое недружественное лицо в ходе украинско-белорусского шпионского скандала.

Таким образом, майданизация Белоруссии становится все менее вероятным вариантом развития сценария. Жесткий кризис постиг попытки Запада сделать из Белоруссии анти-Россию. Подтверждением тому служит и голосование в ООН по резолюции о ситуации с правами человека в Крыму, где Минск решительно поддержал Москву. Сдвинулись с мертвой точки и вопросы о поставке российской нефти, являющейся основным подспорьем белорусского бюджета. Оказались решены и другие проблемы, связанные с нефтяной тематикой.

Эти положительные сдвиги еще совсем не исчерпывают весь тот процесс налаживания, который наблюдается в отношениях между двумя государствами. Какая же болевая точка остается до сих пор, читайте в статье: Белоруссия — Россия: можно ли говорить о преодолении кризиса?

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