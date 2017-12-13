Бессарабка, Молдавия, 13 декабря, 2017, 18:58 — ИА Регнум. Городской совет молдавского райцентра Бессарабка принял декларацию против запрета российских информационно-аналитических телевизионных передач. Как сообщило издание «Гагауз-инфо», заявление было единогласно утверждено на внеочередном заседании совета представителями всех партий, представленных в совете.

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Красный конник Петря Бессарабец

«Мы расцениваем попытку запретить трансляцию российских информационно-аналитических телепередач, как очередную провокацию в адрес Российской Федерации — главного стратегического партнера нашей страны. Вместе с тем, это грубое нарушение свободы слова и конституционного права граждан на получение информации. Этот закон также противоречит всем европейским правовым нормам», — говорится в декларации.

Советники заявили, что сделают все возможное, чтобы жители города имели возможность и дальше получать информацию из различных источников, в том числе и из российских СМИ. «Мы против запрета российских новостей — это в первую очередь нарушает наши права, как граждан республики. У нас вообще в городе русскоязычное население, поэтому очень много жалоб поступило и от простых людей», — сказал лидер фракции социалистов в городском совете Андрей Киров.

Его коллега от Партии коммунистов Николай Николаев считает, что «эта декларация принята своевременно и правильно». «Основное население не только Бессарабки, но и всей страны — русскоязычные. Ущемлять людей, не давать возможность получить информацию, которой им хочется — это большое нарушение прав человека», — заявил городской советник Либарид Касян.

Инициативу городского совета поддержали мэр города Валентин Чимпоеш и председатель района Петр Пушкарь. «Эту декларацию поддержали все советники, независимо от своей партийной деятельности. Данная декларация подчеркивает, что провокация была направлена, в первую очередь, против граждан Республики Молдова. Я, как мэр этого города, тоже поддерживаю эту декларацию», — сказал Чимпоеш.

«Я поддерживаю городской совет, потому что считаю, что никто не вправе запрещать простому человеку смотреть ту или иную передачу. Граждане сами должны выбирать, что им смотреть. У людей есть много вопросов, почему закрывают российские каналы, а по каналам, которые открыто заявляют, что нашей страны не существует, нужно ее ликвидировать, — никто не принимает решения», — подчеркнул глава района.

Местные власти направят принятую декларацию в парламент и правительство Молдавии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее против решения молдавских властей ввести антироссийскую цензуру на телевидении выступили власти Гагаузии, заявив, что на территории автономии российские телеканалы продолжат вещать в полном объеме.

Парламент Молдавии 7 декабря принял закон о запрете российских новостных и информационно-аналитических программ на телевидении и радио. За нарушение этого положения введены крупные штрафы. В правящей Демпартии заявляют, что это означает борьбу с «российской пропагандой». Ранее Демпартия Молдавии уже пыталась принять закон, запрещающий информационные передачи российских телеканалов, однако отказалась от этой инициативы из-за реакции части гражданского общества и внешних партнеров, в частности ОБСЕ, где заявили, что противодействие «пропаганде» путем запретов не имеет ничего общего с демократией и не является лучшим путем.

Стоит также отметить, что российский «Первый канал» в Молдавии на протяжении многих лет ретранслирует принадлежащий лидеру Демпартии Владимиру Плахотнюку телеканал Prime, и по всем рейтингам он является самым популярным телеканалом в республике. Парламент Молдавии принял закон об антироссийской цензуре спустя два дня после того, как российские правоохранительные органы объявили Плахотнюка в международный розыск по обвинению в организации заказных убийств.