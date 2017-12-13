Челябинск, 13 декабря, 2017, 18:49 — ИА Регнум. В Челябинске проблема необъяснимого выброса радиоактивного изотопа рутений-106 не сходит с повестки дня. В очередной раз тему обсуждали на расширенном совместном заседании двух комиссий городской думы: по местному самоуправлению и по обеспечению безопасности жизнедеятельности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Комаров ИА REGNUM Челябинск

В ходе заседания представители областного министерства общественной безопасности, Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также объединения «Маяк» утверждали, что повышение уровня рутения-106 было незначительным и никакой опасности для граждан не представляло. По официальным сведениям, рутений был рассеян тонким равномерным слоем от Урала до Западной Европы. Единственной версией произошедшего стала авария спутника.

Советник генерального директора объединения «Маяк» Юрий Мокров отмечает, что эта версия не окончательная. При этом он пояснил, что источник рутения за пределами Южного Урала подтвердили первые замеры. В один день повышенная концентрация рутения была отмечена и на Урале, и в Западной Европе.

«Представить себе, что в течение суток могло произойти загрязнение такой большой территории, практически невозможно. На Урале отметили потому, что Аргаяшский район близ «Маяка» напичкан датчиками. Никаких инцидентов на «Маяке» в эти дни не было зафиксировано», — отметил Юрий Мокров.

Впрочем, депутаты гордумы всё равно обеспокоены. Они отмечают, что в городе практически нет общедоступных систем оповещения об опасности и мониторинга радиационной обстановки. Особенно это касается пожилых людей. Дело в том, что информация публикуется на сайтах Росприроднадзора и Росгидромета. Но многие пожилые граждане не пользуются интернетом и не заходят на сайты, отметил депутат Константин Нациевский.

Со своими коллегами согласен и председатель думы Станислав Мошаров. Он отметил, что «о ситуации с рутением стало известно непозволительно поздно». Первые заявления официальных лиц прозвучали тогда, когда по Южному Уралу уже ползли слухи, а в соцсетях призывали покидать регион. Спикер пообещал проработать вопрос об оповещении граждан о ЧС и законодательно закрепить этот алгоритм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандал с рутением разгорелся в середине ноября. Тогда Росгидромет опубликовал данные о том, что в Челябинской области на двух постах было выявлено превышение уровня его содержания. Речь шла о периоде с конца сентября по начало октября.

Представители комбината «Маяк» опровергли свою причастность к появлению рутения. Кроме того, в Западной и Восточной Европе уровень содержания данного вещества оказался даже выше, чем на Южном Урале.