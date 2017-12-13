Киев, 13 декабря, 2017, 18:41 — ИА Регнум. Власти Украины и Польши считают, что газопровод «Северный поток-2» несёт угрозу не только для их стран, но и для всей Европы. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции после переговоров с польским президентом Анджеем Дудой 13 декабря в Харькове, передаёт УНН.

Gazprom.ru Производство труб для газопровода

«Важным является формат сотрудничества и в вопросах энергетической безопасности, мы очень благодарны Польше за общую позицию относительно «Северного потока-2» — это угроза не только для энергетической безопасности Украины или Польши, но и угроза для энергетической безопасности всей Европы», — заявил Порошенко.

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По словам президента Украины, «Северный поток-2» является «абсолютно политическим проектом».

«Общий голос Украины и Польши вместе с нашими партнёрами из ЕС и США, я надеюсь, будет достаточно эффективным в дальнейших наших шагах по энергетической безопасности», — отметил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре посол США на Украине Мари Йованович заявила, что запуск газопровода «Северный поток-2», по которому российский газ планируется транспортировать через Балтийское море, лишит Украину $2,7 млрд ежегодных доходов от транзита, что эквивалентно 3% ВВП страны.

В ноябре в Еврокомиссии заявили, что не видят необходимости в строительстве газопровода, поскольку ожидают сокращения потребления газа в Европейском союзе, а также роста конкурентоспособности поставок сжиженного природного газа после 2020 года.

Также сообщалось, что Евросоюз будет настаивать на сохранении транзита российского газа через территорию Украины и после 2019 года, когда истекает срок действия соответствующего контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом», который российская сторона продлевать не планирует.

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