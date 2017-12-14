Варшава, 14 декабря, 2017, 05:32 — ИА Регнум. Что означает смена польских премьеров с Беаты Шидло на Матеуша Моравецкого, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Marek Mytnik — Bank Zachodni WBK Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий, бывший заместителем Шидло, теперь будет иметь возможность внести некоторые изменения в польскую политику. Какими они могут быть? Моравецкий, сын основателя знаменитого движения «Борющаяся солидарность», наследует идеи своего отца, предполагавшего возможность соединения демократии с католицизмом. Католическое влияние на польскую политику, отличие Польши от дехристианизирующегося ЕС, может оказаться довольно горячей темой для нынешнего построения как польской идентичности, так и отношений между ЕС и Польшей.

Тем более что критика со стороны католических СМИ в адрес нынешней правящей партии «Право и справедливость» уже раздается. Претензии включают в себя требования не превращаться в подобие западно-европейских христианских демократов, от христианства у которых осталось только название. Вопросы о христианском образе жизни становятся важной частью внутренней политики Польши и даже декларацией грядущего — с помощью Польши — политического похода, который будет призван восстановить христианство в падшей Европе.

Какова возможная роль во всем перечисленном нового премьер-министра Моравецкого, читайте в статье: Почему новый премьер Польши первым делом поговорил с католиками

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