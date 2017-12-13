Ереван, 13 декабря, 2017, 18:24 — ИА Регнум. 13 декабря в Ереване состоялась церемония передачи российского спасательного инвентаря в Армяно-российский центр гуманитарного реагирования.

mes.am

Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, в числе прочего инвентаря был также комплекс «Струна-2», 10 пожарно-спасательных машин «Камаз», инженерный и аварийно — спасательный инвентарь для курсов переподготовки соответствующих аудиторий, новое оборудование для центра кризисного управления, 2 единицы инвентаря для полевой кухни, водохозяйственное оборудование и другое спасательное оборудование и техника.

Комплекс «Струна-2» представляет собой современную систему, которая позволяет проверять прочность зданий и оценивать риски землетрясений. Армения стала одной из уникальных стран в регионе, где есть эта система. Прежде всего, можно оценить сейсмические риски новой строительной площадки, прочность почвы, совершить обзор сейсмичности района, а также определить размеры застроенных зданий. Этот мобильный комплекс также обеспечивает посттравматические съемки во время поисково — спасательные операции, поскольку он оснащен термостатами, беспилотными летательными аппаратами и оборудованием для выполнения аналогичной работы в сложных местах.

Необходимое количество спасательной техники будет передано в различные подразделения службы спасения министерства по чрезвычайным ситуациям Армении, что будет способствовать повышению эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации.

Следует отметить, что в соответствии с соглашением, достигнутым между Российской Федерацией и Республикой Армения в 2017 году, Армяно-российский центр гуманитарного реагирования предоставит помощь Армении на сумму в $16 млн.