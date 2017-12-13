Москва, 13 декабря, 2017, 22:40 — ИА Регнум. Одна из причин повторяющихся строительных пожаров на территории Москвы обусловлена неактуальными расчётными базами сопротивления возгораемости, заявил 13 декабря корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета по строительству московского отделения «Опоры России» Олег Филлипов. По его словам, многим нормативным документам, которые применяются при современном строительстве, около 20−30 лет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

«Основными причинами возгорания являются неправильное складирование товаров и смонтированная с отклонением от проекта система автоматического оповещения о пожаре. Третья существенная причина обусловлена тем, что при расчёте пожароопасности и температуры возгорания отдельных строительных материалов применяются устаревшие нормативные базы. Должны применяться современные нормативы, которые уместны и адекватны при современном строительстве, а не нормативы 20−30 летней давности», — отметил Олег Филлипов.

Он подчеркнул, что данный вывод принадлежит экспертам научно-исследовательским институтов, и, по словам специалистов, процесс обновления нормативных баз достаточно длительный и трудоёмкий. Срок окончания актуализации таких баз предсказать сложно.

Филлипов также добавил, что согласно градостроительному кодексу, любое отступление от проектной документации может повлечь за собой ухудшение качества жилья. При проведении авторского надзора за строительством объекта главная задача проектировщика и архитектора — требовать соблюдения документации.

«По вопросам актуализации требований к противопожарной безопасности материалов нужно обращаться напрямую к экспертам научно-исследовательских профильных организаций. В их ответственности и компетенции актуализация расчётов и сроки для их реализации и внедрения», — заключил Филлипов.

Напомним, 13 декабря в центральном павильоне ВДНХ произошло возгорание общей площадью в 100 м2. Также крупный пожар произошёл 13 декабря в Щербинке, где горели ангары площадью 400 м2. В октябре 2017 года на территории торгового комплекса «Синдика» в Москве также произошло возгорание, ущерб которого оценивается в 6,5 млрд рублей. В августе 2017 года крупный пожар вспыхнул на другом строительном рынке. Возгорание произошло на территории Новой Москвы, на 41 километре Московской кольцевой автодороги.

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Добавим, как сообщало ИА REGNUM, по мнению специалистов, в 90% случаях строительные рынки Москвы построены с отступлениями от проектной документации, что также является причиной частых возгораний.

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