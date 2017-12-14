Москва, 15 декабря, 2017, 01:23 — ИА Регнум. Предложение Госдумы российским бизнес-структурам принять участие в уборке мусора в Арктике заставило деловое сообщество занервничать. Крупный бизнес и так тратит огромные средства, как показывают отчеты, на уборку мусора за собой, а ведь большая часть экологических проблем в Арктике является наследием 90-х, когда поверженное государство спешно бросало объекты оборонительного и транспортного значения в этом регионе. За прошедшее время большая часть из брошенного пришла в полную негодность, и ее надо срочно утилизировать.

Neverov.pro Ильдар Неверов

«Понятно, что инструменты для этого у государства имеются. Но в таком случае бизнесу должна быть видна выгода. Например, компаниям может быть предложено использовать остаточную стоимость ряда отходов», — считает Неверов.

Стоило бы «пометить» давно имеющийся мусор как подлежащий уборке, чтобы бизнес, который способен взяться за это дело, не рисковал быть отправлен в суд за случайную утилизацию объекта министерства обороны или транспортников. В таком случае, если будет обеспечена прибыль, компании вполне смогут заняться этим общеполезным делом.

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