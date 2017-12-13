Санкт-Петербург, 13 декабря, 2017, 17:59 — ИА Регнум. Новая постоянная экспозиция «Музей российской гвардии» сегодня, 13 декабря, начала работу в здании Главного штаба Государственного Эрмитажа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Смольного.

Hermitagemuseum.org Здание Главного штаба

В Музее российской гвардии представлены мундиры, оружие, медали, ордена, произведения прикладного искусства, батальная, жанровая и портретная живопись.

Как отметил на открытии экспозиции губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, это важное событие для города. Гвардейцы не только внесли большой вклад в развитие русской армии. Многие из них стали выдающимися государственными деятелями, внесли огромный вклад в искусство и культуру России.

Полтавченко напомнил, что для гвардии строились величественные здания, памятники петербургской архитектуры, а для торжественных парадов гвардейцев были созданы самые красивые площади в центре Санкт-Петербурга.

В состав открывшейся экспозиции, в том числе, вошли предметы, переданные в дар Эрмитажу потомками гвардейцев и меценатами.

«Уверен, традиция пополнять коллекцию Эрмитажа экспонатами, открывая новые страницы истории российской гвардии, будет продолжаться», — сказал губернатор Северной столицы.