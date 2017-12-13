Оттава, 13 декабря, 2017, 17:20 — ИА Регнум. Комитет национальной обороны Канады рекомендовал правительству страны предоставить Украине «летальное» оружие. Об этом сказано в докладе комитета, под названием «Поддержка Украины Канадой во время кризиса и вооружённого конфликта», пишут сегодня, 13 декабря, канадские СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цель

Авторы доклада уверены, что Канаде нужно занимать более активную позицию по украинскому конфликту и оказывать Киеву прямую помощь оружием и военной техникой.

«Ряд свидетелей предполагают, что настало время для Канады серьёзно рассмотреть также вопрос поставок Украине летального вооружения и оборонной военной техники», — сказано в докладе.

Также авторы доклада считают, что правительству Канады следует выступить за введение миротворческой миссии ООН в Донбассе. Но и на этом останавливаться не следует — нужно вообще анонсировать план предоставления украинцам безвизового режима.

Напомним, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо не исключил поставок «летального» оружия на Украину.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Канаде есть крупная украинская диаспора, плотно вписанная в канадский политический ландшафт. Так например, с 1990 по 1995 годы генерал-губернатором Канады был государственный и политический деятель украинского происхождения Рамон Джон Гнатышин.

Что касается «летального» оружия (термин этот довольно условен), то Украина в больших количествах получает его от Запада через третьи страны. От прямых поставок оружия США и ведущие страны ЕС пока уклоняются.

С 2014 года на Украине идет гражданская война, вызванная государственным переворотом и захватом власти в Киеве бандеровцами. Этот переворот был напрямую поддержан Западом и осуществлен при его непосредственной помощи.