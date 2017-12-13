Ярославль, 13 декабря, 2017, 17:07 — ИА Регнум. В туристическом квартале «Злато Место» отрыты отделения почты Деда Мороза. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Почта Деда Мороза в Ярославле

«Резиденция Деда Мороза» в Великом Устюге заключила договор с «Резиденцией государыни главной масленицы страны» об открытии в Ярославле четырех отделений новогодней почты.

Отправить новогодние пожелания Деду Морозу маленькие ярославцы могут в четырёх местах: в самой «Резиденции государыни главной масленицы страны», в гостиничном комплексе «Алеша Попович Двор», ГРК «Иоанн Васильевич» и в «Паспортном столе Золотого кольца». Для писем заготовлены специальные, красивые бланки. Сотрудники почты Деда Мороза готовы для маленьких ярославцев превратить написание и отправку письма в небольшое приключение.

«Кроме этого, мы с 20 декабря начинаем праздничные экскурсии, которые пройдут по новогодним достопримечательностям Ярославля. Вести их будет самый настоящий Дед Мороз, который не только покажет зимнее очарование города, но и вручит праздничные подарки», — сказала корреспонденту ИА REGNUM управляющая «Паспортным столом Золотого кольца» Юлия Смук.

Отделения почты Деда Мороза будут работать до самого Нового года.